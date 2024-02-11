В Дагестане после массового отравления закрыли кафе

В селе Дылым Казбековского района Дагестана приостановлена работа кафе, едой из которого отравились около 40 человек. Об этом РИА Новости сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

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Как отметили в службе, в работе заведения выявлены грубые нарушения санитарных правил - антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала. Ко всему прочему кафе работало незаконно, без регистрации в налоговом органе.

По данным ведомства, всего пострадали 35 человек, в том числе 25 детей. Предположительно, виной всему стал самодельный майонез, в состав которого входили сырые яйца. В Роспотребнадзоре отметили, что майонез был приготовлен с нарушениями, а в кафе его добавляли в бургеры.