В Астрахани арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на свидании

Житель Астраханской области, подозреваемый в убийстве женщины и расчленении ее тела после свидания, арестован на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемый арестован пока на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее в следственное управление поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее 46-летней матери, которая вечером 5 февраля вышла из дома на улице Ширяева и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).