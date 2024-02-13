В Астрахани арестовали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на свидании

Житель Астраханской области, подозреваемый в убийстве женщины и расчленении ее тела после свидания, арестован на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Подозреваемый арестован пока на два месяца", - сказали в пресс-службе.
Ранее в следственное управление поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее 46-летней матери, которая вечером 5 февраля вышла из дома на улице Ширяева и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство).
Позже был задержан ранее судимый за убийство местный житель. По версии следствия, он познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. 5 февраля состоялось их свидание в доме у мужчины, где возникла ссора, потому что женщина узнала о судимости мужчины. В ходе конфликта астраханец убил женщину ножом, тело расчленил и вынес в мусорный бак. По данным ведомства, фрагменты тела потерпевшей еще ищут.