Подростков задержали после вымогательства денег у участника СВО

В Уссурийске задержали вымогавших у участника СВО деньги подростков
Накануне юноши 15–16 лет пришли к 32-летнему мужчине в квартиру и избили из-за того, что он не вернул долг. Когда они покинули жилище, пострадавший обнаружил пропажу мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело о краже.
В местных СМИ опубликовано обращение одной из жительниц, в котором она призывает обратить внимание на издевательства над её сыном. По словам женщины, он в 2022 году ушёл добровольцем на СВО в составе отряда «Тигр» и вернулся в феврале 2023-го. В сообщении она попросила родителей этих подростков объяснить своим детям, что «тем, кто вернулся с фронта, очень тяжело адаптироваться в условиях мирного общества».
Также были прикреплены два видео. На них группа молодых людей вламывается в квартиру к мужчине, требуя от него денег. В кадре присутствуют четыре человека, двое из которых бьют пострадавшего, двое других — снимают происходящее на телефон.