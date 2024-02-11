Подростков задержали после вымогательства денег у участника СВО

Накануне юноши 15–16 лет пришли к 32-летнему мужчине в квартиру и избили из-за того, что он не вернул долг. Когда они покинули жилище, пострадавший обнаружил пропажу мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело о краже.

В местных СМИ опубликовано обращение одной из жительниц, в котором она призывает обратить внимание на издевательства над её сыном. По словам женщины, он в 2022 году ушёл добровольцем на СВО в составе отряда «Тигр» и вернулся в феврале 2023-го. В сообщении она попросила родителей этих подростков объяснить своим детям, что «тем, кто вернулся с фронта, очень тяжело адаптироваться в условиях мирного общества».