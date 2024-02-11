СМИ узнали подробности взрыва в кабинете психолога в Элисте

СМИ обнародовали подробности ЧП в Элисте, где пациент с шизоидным расстройством взорвал кабинет частного психолога с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Пациент планировал акцию заранее, на его теле нашли провода, а мощность взрывчатки составила 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщает SHOT.

По данным канала, 28-летний Сергей Данилов, страдающий шизоидным расстройством личности, накануне около 20:00 пришёл в Центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

Он попросил провести сеанс психологической помощи у 39-летней Намджил Ямановой. Затем пациент и психолог начали ссориться. Во время конфликта Данилов активировал СВУ с металлическими поражающими элементами. Провода от бомбы были спрятаны у него на теле, под одеждой.

В кабинете также присутствовал 37-летний муж психолога Герман Яманов.

Данилов погиб, его разорвало на куски. Супруги Ямановы получили тяжелые травмы тела и головы, оба сейчас находятся в реанимации.

Во время обыска в частном доме Данилова на улице Родниковой произошёл ещё один взрыв. При входе в жилище пострадали три росгвардейца: 31-летний старший лейтенант, 48-летний капитан и их коллега. Все госпитализированы.