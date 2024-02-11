Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девочек в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на двух несовершеннолетних девочек в Ростове-на-Дону.

О произошедшем стало известно в субботу, 10 февраля. Сообщалось, что мужчина следовал за детьми до подъезда многоквартирного дома, а попав внутрь, попытался применить к ним насилие. Девочки закричали, чем спугнули нападавшего.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в пресс-службе СК.