В Чечне взорвался газ в частном доме, есть пострадавшие

В Чечне начали доследственную проверку из-за взрыва бытового газа в частном доме. Вследствие ЧП супружеская чета и двое малолетних детей были госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает Следственное управление по Чеченской Республике.

«Проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, хлопок бытового газа был вызван неисправностью шланга, подсоединенного к газовой плите.

Пострадавшие — родители и двое их малолетних детей 2019 и 2020 года рождения. Их отвезли в больницу с ожогами различной степени тяжести.