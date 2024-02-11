В Югре пожарный погиб при исполнении служебных обязанностей
Сотрудник нижневартовского МЧС погиб при тушении пожара в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"35-летний пожарный 65-й пожарно-спасательной части Нижневартовска главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Кашапов Максим трагически погиб при исполнении служебных обязанностей", - отметили в МЧС.
В Нижневартовске 10 февраля произошел пожар в дачном доме. Во время тушения пожарный погиб.