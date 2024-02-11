На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

Специалисты экстренных служб провели эвакуацию сотрудников рынка и посетителей.

В МЧС пояснили, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка. В ведомстве добавили, что в 9:50 пожар был локализован.

В настоящее время тушением занимаются 42 человека и 10 единиц спецтехники.