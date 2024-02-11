В КБР на рынке города Майский произошел сильный пожар
На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.
Специалисты экстренных служб провели эвакуацию сотрудников рынка и посетителей.
В МЧС пояснили, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка. В ведомстве добавили, что в 9:50 пожар был локализован.
В настоящее время тушением занимаются 42 человека и 10 единиц спецтехники.
Информация о масштабе разрушений и причине пожара уточняется.
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