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В КБР на рынке города Майский произошел сильный пожар

На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошло возгорание. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

Специалисты экстренных служб провели эвакуацию сотрудников рынка и посетителей.

В МЧС пояснили, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка. В ведомстве добавили, что в 9:50 пожар был локализован.

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В настоящее время тушением занимаются 42 человека и 10 единиц спецтехники.

Информация о масштабе разрушений и причине пожара уточняется.

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