Обнаженную девушку нашли под окнами многоэтажки в Перми

В Перми следователи устанавливают обстоятельства падения из окна местной жительницы. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля, очевидцы обнаружили под окнами многоэтажки по улице Калинина обнаженную девушку.