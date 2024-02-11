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Обнаженную девушку нашли под окнами многоэтажки в Перми

В Перми следователи устанавливают обстоятельства падения из окна местной жительницы. Об этом сообщает URA.ru.

Обнаженную девушку нашли под окнами многоэтажки в Перми
© РИА Новости

Инцидент произошел в Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля, очевидцы обнаружили под окнами многоэтажки по улице Калинина обнаженную девушку.

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По данным регионального СК, она выпала из окна 10 этажа. Спасти пострадавшую не удалось, обстоятельства произошедшего выясняют следователи, личность девушки устанавливается.

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