В США при крушении вертолета погиб директор нигерийского банка

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве, а также его жена и сын погибли при крушении вертолета на границе штатов Калифорния и Невада . Об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, ранее занимавшая пост министра финансов Нигерии .

Ранее телекомпания NBC сообщила, что в Калифорнии у города Ниптон недалеко от границы с Невадой разбился вертолет Eurocopter EC 130. На борту находились шесть человек, ни один из них не выжил.