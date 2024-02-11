ТАСС: взрывное устройство сработало в доме устроившего взрыв в Элисте
Взрыв прогремел в Элисте в доме мужчины, который ранее привёл в действие неустановленное устройство в «Центре психологической помощи».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Калмыкии, ранены три сотрудника Росгвардии.
Уточняется, что ранения получили сотрудники, вошедшие в квартиру для проведения следственных действий. Об их состоянии не сообщается.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва, прогремевшего в помещении «Центра психологической помощи» в Элисте, погиб один человек. Ещё двое получили ранения.
Уточнялось, что после ЧП в городе открыли пункт временного размещения и запустили горячую линию.