СМИ: в Элисте произошел второй взрыв в доме подозреваемого

В городе Элиста (Республика Калмыкия) сработало второе неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал «112». По информации канала, взрыв произошел в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

«Все произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении.

По информации канала, работники спецслужбы устроили обыски у подозреваемого, который 10 февраля устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается.