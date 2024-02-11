Названа предварительная причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти

В Тольятти назвали предварительную причину пожара в гостиничном комплексе
Причиной пожара в гостинице в Тольятти могло стать короткое замыкание, сообщил мэр города Николай Ренц.
"Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание", - написал он в своем телеграм-канале.
Пожар в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса "Небо" в Тольятти произошел вечером в субботу, он локализован на площади 800 кв. метров. Пострадали два человека, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации. 12 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. СК и прокуратура проводят проверку по факту пожара.