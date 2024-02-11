Стали известны подробности ЧП в диспансере Элисты

В Элисте (Калмыкия) открыли пункт временного размещения и горячую линию после ЧП в психоневрологическом диспансере. Здесь мужчина, пришедший на прием в кабинет психологической помощи, подорвал гранату.

По данным СК, сам мужчина в результате взрыва погиб, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Их здоровью ничего не угрожает.

По словам мэра Элисты Шафрана Тепшинова, пока никто из жильцов дома, в котором взорвалась граната (филиал диспансера располагался на его первом этаже), не изъявил желание пожить в ПВР.