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Стали известны подробности ЧП в диспансере Элисты

В Элисте (Калмыкия) открыли пункт временного размещения и горячую линию после ЧП в психоневрологическом диспансере. Здесь мужчина, пришедший на прием в кабинет психологической помощи, подорвал гранату.

Стали известны подробности ЧП в диспансере Элисты
© РИА Новости

По данным СК, сам мужчина в результате взрыва погиб, а сотрудник центра и его родственник были ранены. Их здоровью ничего не угрожает.

Власти: состояние пострадавших при взрыве в Элисте оценивается как тяжелое

По словам мэра Элисты Шафрана Тепшинова, пока никто из жильцов дома, в котором взорвалась граната (филиал диспансера располагался на его первом этаже), не изъявил желание пожить в ПВР.

Ранее «СП» писала о том, что в Самаре 20-летний юноша убил своего отчима, который сделал ему замечание за слишком громкую музыку.

Происшествия
Республика Калмыкия
Элиста
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