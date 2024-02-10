В США разбился вертолет с пассажирами на борту

В американском штате Калифорния разбился вертолет Eurocopter EC 130, на борту которого находились шесть человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. ЧП произошло у города Ниптон недалеко от границы с Невадой.

По данным СМИ, в результате катастрофы выживших нет. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование по факту крушения.

Ранее в США во время учений потерпел крушение военный вертолет MH-60R Seahawk. Воздушное судно упало в залив Сан-Диего у берегов Калифорнии. На борту находились шесть членов экипажа, их вывезли на берег на спасательной лодке. Обошлось без жертв.

До этого в Чили разбился легкомоторный самолет для тушения лесных пожаров. Воздушное судно зацепило крылом провода линии электропередачи, загорелось и рухнуло на трассу, задев проезжающий автомобиль. Погиб пилот, еще четыре человека пострадали.