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Обмороженного российского туриста сняли с горы в Казахстане

Казахстанские спасатели помогли россиянину спуститься с вершины горы «Три брата» близ Алма-Аты. Он не смог этого сделать самостоятельно из-за переохлаждения ног, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Обмороженного российского туриста сняли с горы в Казахстане
© РИА Новости

Там добавили, что от медицинской помощи 24-летний турист отказался, когда его доставили вниз, передает ТАСС.

Спасатели напомнили туристам, что большую часть маршрута в горах необходимо совершать в первую половину дня и обязательно иметь правильную экипировку.

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