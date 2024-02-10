Обмороженного российского туриста сняли с горы в Казахстане

Казахстанские спасатели помогли россиянину спуститься с вершины горы «Три брата» близ Алма-Аты. Он не смог этого сделать самостоятельно из-за переохлаждения ног, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Там добавили, что от медицинской помощи 24-летний турист отказался, когда его доставили вниз, передает ТАСС.