В Адыгее ребенок пострадал при обрушении школьного потолка
Следователи начали проверку инцидента с частичным обрушением потолка в школе поселка Энем. Об этом сообщает следственное управление СКР по Республике Адыгея.
Потолок обрушился в классе во время урока в МБОУ «Средняя школа №25» поселка Энем Тахтамукайского района.
«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», — сообщает следственное управление
Следователи пообещали установить обстоятельства происшествия и оценить действия руководства школы.
В соцсетях сообщают, что инцидент произошел во время урока литературы, в кабинете на первом этаже. Одна из мам заявила, что её сына отвезли в больницу с ушибом плеча. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой.
Родители называют возможной причиной ремонт в туалетах на втором этаже. Однако в дирекции говорят, что работы проводятся только вечером, когда в школе никого нет.