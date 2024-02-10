В Адыгее ребенок пострадал при обрушении школьного потолка

Следователи начали проверку инцидента с частичным обрушением потолка в школе поселка Энем. Об этом сообщает следственное управление СКР по Республике Адыгея.

Потолок обрушился в классе во время урока в МБОУ «Средняя школа №25» поселка Энем Тахтамукайского района.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», — сообщает следственное управление

Следователи пообещали установить обстоятельства происшествия и оценить действия руководства школы.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел во время урока литературы, в кабинете на первом этаже. Одна из мам заявила, что её сына отвезли в больницу с ушибом плеча. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой.