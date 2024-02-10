Россиянина заподозрили в стрельбе по двери отдела полиции
В Новгородской области юношу заподозрили в стрельбе по двери отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации Telegram-канала, инцидент произошел у здания Холмского райотдела. Неизвестный выстрелил из охотничьего ружья и скрылся — пули попали в дверь и окно кабинета.
Правоохранительные органы оперативно установили подозреваемого, им оказался 22-летний ранее судимый россиянин. По словам юноши, у него нет ружья, а идя мимо отдела полиции, он взорвал петарду.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого телефон и компьютер. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.
До этого в Уфе местные жители пожаловались на неизвестного мужчину, который открыл стрельбу по прохожим.
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