Мужчина умер в Шереметьево сразу после прилета из Азербайджана

Пассажир рейса Баку — Москва умер по прибытии в аэропорт Шереметьево, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, у мужчины оторвался тромб, предварительно, из-за резкого перепада давления во время посадки в российской столице.

Канал выяснил, что инцидент произошел еще вечером 6 февраля. Когда борт Су-1857 из Азербайджана заходил на посадку в Москве, одному из пассажиров стало плохо, после чего он потерял сознание. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть мужчины. Врачи диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее сообщалось, что депутат Народного хурала Бурятии, участник СВО и врач-хирург Вячеслав Дондоков спас пассажирку самолета, которой стало плохо во время полета. У женщины резко упало давление. Как сообщили очевидцы, депутат быстро подобрал необходимые лекарства и сделал женщине укол. Благодаря быстрым и эффективным действиям Дондокова полет благополучно продолжился.