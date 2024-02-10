В Перми с десятого этажа упала обнаженная девушка
В Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля выпала из окна десятого этажа и разбилась насмерть обнаженная девушка. Информацию об этом подтвердили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.
«Девушка, выпавшая из окна десятого этажа в Перми, была совершеннолетней. По факту происшествия проводится проверка», — передает «perm.aif.ru» со ссылкой на данные представителей СКР.
По данным очевидцев, тело девушки обнаружили у многоэтажки на улице Калинина, 64а. Фотографии с места происшествия появились в пермских пабликах.