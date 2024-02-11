У бара в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой

У бара «Огонек» в Екатеринбурге произошла драка с перестрелкой. Пуля попала в такси, которое стояло рядом. Об этом сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли на улицу, там возникла ссора, за которой последовала драка. На помощь девушке пришли посетители клуба, но мужчина достал пистолет. Куда и как он стрелял — неизвестно, сказано в тексте.