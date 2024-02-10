Школьник угрожал расправиться с одноклассниками и пришел в школу с пистолетом

Во Флориде полиция задержала 11-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками школы, мальчик принес в образовательное учреждение пистолет. Об этом сообщает ABC News.

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По данным офиса шерифа города Джексонвилл, 11-летний ученик местной школы планировал устроить расправу над одноклассниками. Ребенок принес в образовательное учреждение пистолет и показал его одному из приятелей в школьном автобусе.