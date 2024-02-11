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Стая собак набросилась на девочку в российском городе

Стая бездомных собак набросилась на девочку в российском городе. Об этом сообщает управления СК РФ.

Стая собак набросилась на девочку в российском городе
© РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в Нижнем Тагиле, Свердловская область, в субботу, 10 февраля. Ребенку помогла проходившая мимо женщина, она разогнала животных. Девочка и сама пыталась отбиться от собак, однако те повалили ее на снег. Она начала кричать и плакать.

Власти города организовали проверку, устанавливаются возможные очевидцы случившегося. В администрации рассказали, что уже отправили заявку на отлов агрессивных собак на этой территории специалистам.

Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на подростка в Минеральных Водах. По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в городском парке на несовершеннолетнего напала стая бродячих собак и покусала его.

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