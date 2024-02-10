Как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

Мошенники от имени Федеральной налоговой службы России рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

© РИА Новости

По его словам, злоумышленники пытаются выведать как можно больше финансовых данных. В письмах предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу ФНС. Аферисты могут интересоваться кассовыми документами, счетами-фактуры, накладными, актами приема-передачи, авансовыми отчетами и товаросопроводительными документами. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки предлагают обратиться к назначенному инспектору.

Мошенники грозят, что в противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения всех обстоятельств. Скан-версия таких писем содержит печати и реквизиты, а «контакты инспектора» прикрепляют к электронной рассылке.

Как отметил Соловьев, злоумышленники играют на психологии людей — представить документы онлайн проще, чем идти на разговор к инспектору. Так они пытаются получить большой объем финансово-хозяйственной документации, которая впоследствии может быть использована в различных противозаконных целях, в том числе, для «генерирования» платежек с предложением уплатить суммы якобы сокрытых налогов.

На самом деле ФНС не рассылает подобные сообщения и не звонит с предложением оплатить налоги онлайн. Вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика физического лица, ИП или компании. Как отметил юрист, на почту пользователям приходят только автоматические уведомления.