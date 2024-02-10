NBC: в штате Флорида на шоссе упал и загорелся бизнес-джет

В американском штате Флорида разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 604. Об этом сообщает телеканал NBC. По информации телеканала, бизнес-джет летел из Огайо, когда потерпел крушение недалеко от города Неаполь.

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Самолет рухнул на автомобильное шоссе и загорелся. На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как над местом крушения самолета поднимаются клубы черного дыма. Отмечается, что на борту бизнес-джета находились пять человек. Об их судьбе ничего не известно.