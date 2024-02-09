В Москве арестовали угольного бизнесмена Азарова

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего гендиректора двух ростовских угольных предприятий Дениса Азарова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Предприниматель пробудет под арестом до 8 апреля 2024 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Азаров был гендиректором предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит». Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.