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Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова арестовали

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» Дениса Азарова.

Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова арестовали
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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Денис Азаров