Кондитерская фабрика вспыхнула в Москве
Пожар возник на территории кондитерской фабрики на Амурской улице в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Столичная прокуратура организовала по данному факту проверку.
На Амурской улице горит административное здание. Очаг возгорания площадью 100 кв. м находится на третьем этаже, — сказал собеседник агентства.
Пожарные проверяют информацию о людях на четвертом этаже здания. Информации о пострадавших нет. Тем временем прокуратура Восточного административного взяла на контроль ход установления обстоятельств и причин пожара на Амурской улице.