Полиция Таиланда арестовала россиянина по запросу ЦНБ Интерпола России

Полиция провинции Чонбури в Таиланде арестовала россиянина по запросу Центрального национального бюро Интерпола России.

Об этом пишет издание Bangkok Post.

Как сказано в материале, 33-летний гражданин России Михаил Толоконников разыскивается Интерполом по «красной карточке» (red notice), предусматривающей арест и депортацию в Россию по обвинению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В данный момент он находится в отделе полиции Паттайи, после чего будет депортирован в Россию и предстанет перед судом.