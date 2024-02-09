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В сгоревшем под Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода

В пожарных шлангах на сгоревшем под Санкт-Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В сгоревшем под Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода
© РИА Новости

По имеющимся данным, автоматическая оросительная система также не работала. Известно, что ее якобы планировалось подключить в день пожара.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries под Санкт-Петербургом произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что в квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре склада маркетплейса в Шушарах. Силовики изъяли документацию. Также следственные действия были проведены с несколькими топ-менеджерами.

Происшествия
Татьяна Бакальчук
Санкт-Петербург
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