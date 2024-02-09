Адвокат Ефремова опроверг информацию о переговорах для УДО актера
Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о начале переговоров с юристом семьи погибшего в ДТП курьера с целью получения от них согласия на условно-досрочное освобождение артиста. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее адвокат семьи Захаровых, член которой погиб в устроенном актером ДТП, Александр Добровинский сообщил ТАСС, что к нему обратились представители Ефремова с просьбой связаться с семьей Захаровых, чтобы выяснить их позицию по возможности условно-досрочного освобождения актера. Он отмечал, что на данный момент они не приняли решения по этому поводу.
Напомним, что в июне 2020 года Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. На сегодняшний день он отбыл в тюрьме 3,5 года. В 2023 году Ефремов уже пытался выйти по УДО, но не получилось. Новая возможность для этого у него появится в марте 2024 года.