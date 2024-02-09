Адвокат Ефремова опроверг информацию о переговорах для УДО актера

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о начале переговоров с юристом семьи погибшего в ДТП курьера с целью получения от них согласия на условно-досрочное освобождение артиста. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее адвокат семьи Захаровых, член которой погиб в устроенном актером ДТП, Александр Добровинский сообщил ТАСС, что к нему обратились представители Ефремова с просьбой связаться с семьей Захаровых, чтобы выяснить их позицию по возможности условно-досрочного освобождения актера. Он отмечал, что на данный момент они не приняли решения по этому поводу.