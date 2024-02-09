В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области заявили, что суд в Волгограде арестовал до 10 марта жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователей СКР об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого стало известно, что российскую блогершу Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над Родиной-матерью в Волгограде.