В Волгограде обвиняемую в реабилитации нацизма поместили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения. Фигурантка уголовного дела водворена в следственный изолятор до 10 марта.

Напомним, что прошлым летом жительница Самарской области записала на Мамаевом кургане видео, в котором дала оскорбительную оценку мемориалу советским солдатам. Выложив ролик в интернет, женщина покинула Россию.

В феврале она вернулась, но уже в аэропорту Москвы была задержана полицией и отправлена в Волгоград.