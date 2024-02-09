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В Волгограде обвиняемую в реабилитации нацизма поместили под стражу

Центральный районный суд Волгограда постановил заключить обвиняемую в реабилитации нацизма под стражу, сообщает пресс-служба областного управления СК России.

В Волгограде обвиняемую в реабилитации нацизма поместили под стражу
© Российская Газета

Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения. Фигурантка уголовного дела водворена в следственный изолятор до 10 марта.

Напомним, что прошлым летом жительница Самарской области записала на Мамаевом кургане видео, в котором дала оскорбительную оценку мемориалу советским солдатам. Выложив ролик в интернет, женщина покинула Россию.

В феврале она вернулась, но уже в аэропорту Москвы была задержана полицией и отправлена в Волгоград.

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