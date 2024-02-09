Жителя Рязани приговорили к девяти годам колонии за покушение на убийство троих человек

Суд приговорил к девяти годам колонии жителя Рязани за покушение на убийство троих человек, он открыл по ним стрельбу из оружия. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя 1989 года рождения. Он признан виновным в покушении на убийство троих лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <…> Виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в декабре 2022 года мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с группой ранее незнакомых ему людей и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Один из мужчин был тяжело ранен.