В Тюмени подозреваемых в избиении подростков мужчин задержали полицейские

"Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-разыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту драки. По данным полиции, конфликт произошел в подъезде дома по улице Павла Шарова после того как один из двух мужчин отнял у 16-летнего шапку. Подростки с телесными повреждениями обратились за помощью в медучреждение.