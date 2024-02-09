Глава «Левого фронта» Удальцов попал в список террористов

Арестованный глава «Левого фронта» активист Сергей Удальцов попал в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.

Решение о включении его в перечень принял Росфинмониторинг.

12 января по решению Басманного суда Москвы Удальцова арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. Он не признает вину и готов отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

По словам Удальцова, публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».