В Амурской области пожарные спасли из огня двух детей

Как сообщили в пресс-службе ведомства, два ребёнка трёх и пяти лет укрылись от огня в одной из комнат. Спасатели обнаружили их, вынесли из горящего дома и передали врачам. В сообщении уточняется, что причиной пожара стали игры детей с зажигалкой.