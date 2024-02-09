В Новосибирске обнаружили пропавших ребенка и ее мать

В Новосибирске обнаружили тело пропавшей пятилетней девочки, ранее недалеко от это места было найдено тело ее матери. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону. Отметим, что 25 января пограничники задержали 39-летнего мужчину, который пытался уехать из Казахстана в Узбекистан — его подозревают в убийстве матери с ребенком.