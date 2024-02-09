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Под Новосибирском нашли трупы матери и ее 5-летней дочери

В Новосибирске обнаружили тело пропавшей пятилетней девочки, ранее недалеко от это места было найдено тело ее матери. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону. Отметим, что 25 января пограничники задержали 39-летнего мужчину, который пытался уехать из Казахстана в Узбекистан — его подозревают в убийстве матери с ребенком.

В Новосибирске обнаружили пропавших ребенка и ее мать
© РИА Новости

Поданным следователей, задержанный помогал женщине с покупкой автомобиля стоимостью более полутора миллионов рублей. Также удалось установить, что жительница Новосибирска вместе с маленькой дочерью пропали без вести с 20 по 23 января. Позже тело женщины было найдено на территории Тогучинского района.

Сейчас подозреваемый задержан и отправлен под арест. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия
Следственный комитет
Новосибирск