В центре Смоленска расстреляли маршрутку

Смоленские следователи возбудили уголовное дело по поводу инцидента, произошедшего утром 9 февраля в центре города.

По предварительным данным, неизвестный пока человек выстрелил в маршрутный автобус "Газель NEXT".

"Пострадавших людей нет", - сообщили в управлении СК по региону.