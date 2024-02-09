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В центре Смоленска расстреляли маршрутку

Смоленские следователи возбудили уголовное дело по поводу инцидента, произошедшего утром 9 февраля в центре города.

В центре Смоленска расстреляли маршрутку
© Российская Газета

По предварительным данным, неизвестный пока человек выстрелил в маршрутный автобус "Газель NEXT".

"Пострадавших людей нет", - сообщили в управлении СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся детальный осмотр и другие необходимые действия.

Происшествия
Следственный комитет
Смоленск