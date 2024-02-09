В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

В Петербурге два человека в масках подожгли квартиру в доме на улице Фрунзе . Об этом сообщает 78.ru .

По данным издания, неизвестные зашли в подъезд, положили рядом с одной из квартир на шестом этаже покрышки и подожгли их. Огонь быстро перекинулся внутрь, а дым стал проникать в соседние помещения. В результате пострадали три человека — 61-летний владелец квартиры и его 55-летняя супруга, а также 74-летняя соседка пары. Всех госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести.