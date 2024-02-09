С нефтяной платформы в Мексиканском заливе произошла утечка паров метана

Мексиканская государственная энергетическая компания Pemex в прошлом году выбросила огромные объемы метана с нефтяной платформы в Мексиканском заливе, при этом выбросы происходили даже после предупреждения со стороны ООН об опасности для экологии региона. Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства, спустя несколько месяцев после того, как стало известно о двух крупных утечках метана с платформы Zaap-C в 2022 году, на объекте все еще наблюдались крупные выбросы газа. При этом Pemex отрицала какие-либо утечки на платформе и не комментировала новые данные ООН.

Reuters отмечает, что сокращение утечек метана на нефтегазовых месторождениях — один из самых дешевых и эффективных способов снизить изменение климата в краткосрочной перспективе. При этом Мексика входит в число многих стран, которые обязались сократить выбросы метана.