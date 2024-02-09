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Неизвестный «заминировал» московский отель, где останавливался Такер Карлсон

Отель Four Seasons в Москве, где останавливался американский журналист Такер Карлсон, «заминировали». Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленник потребовал арестовать бывшего ведущего Fox.

По информации канала, вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и заявил, что в московском отеле заложены «50 кг тротила». Мужчина потребовал задержать журналиста, иначе он взорвет здание.

Помещения проверили и никакой взрывчатки в них не нашли. Сам Карлсон на тот момент уже улетел из России, о чем звонивший, вероятно, не знал. Личность преступника устанавливается.

«Информационная бомба»: мировые СМИ об интервью Путина Такеру Карлсону

Напомним, что Карлсон прилетел в Россию на прошлой неделе. Он остановился в Москве и взял интервью у президента Владимира Путина, которое опубликовали минувшей ночью. В беседе, которая длилась более двух часов, российский лидер говорил о специальной военной операции на Украине и других аспектах внешней политики России.

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