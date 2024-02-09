Неизвестный «заминировал» московский отель, где останавливался Такер Карлсон

Отель Four Seasons в Москве, где останавливался американский журналист Такер Карлсон, «заминировали». Как сообщает Telegram-канал Shot, злоумышленник потребовал арестовать бывшего ведущего Fox.

По информации канала, вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и заявил, что в московском отеле заложены «50 кг тротила». Мужчина потребовал задержать журналиста, иначе он взорвет здание.

Помещения проверили и никакой взрывчатки в них не нашли. Сам Карлсон на тот момент уже улетел из России, о чем звонивший, вероятно, не знал. Личность преступника устанавливается.