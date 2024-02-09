Неизвестный заявил, что заминировал московский отель, где жил Такер Карлсон

Отель, где жил Такер Карлсон во время нахождения в Москве, «заминировали», а самого журналиста требовали арестовать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 8 февраля мужчина позвонил силовикам и сообщил, что московский отель 4Seasons заминировали. По словам звонившего, в здании якобы было заложено 50 кг тротила.

Помимо информации о «минировании», мужчина потребовал арестовать и самого Такера Карлсона, иначе он взорвет гостиницу на Охотном Ряду.

При проверке здания внутри никакой взрывчатки не нашли.

Канал пояснил, что Карлсон к моменту тревожного звонка уже улетел из России, однако звонивший об этом не знал. Теперь его разыскивают.