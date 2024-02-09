Росздравнадзор заявил о нарушениях в клиниках хирурга Хайдарова

Росздравнадзор в ходе проверки выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что проверка была проведена в ООО «Ай Кью Пластик», ООО «Джиэмти», ООО «Олимп Клиник» и «установила наличие грубых нарушений обязательных лицензионных требований во всех медицинских организациях».

«В частности, по результатам проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России», — говорится в заявлении.

В отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Тимура Хайдарова, приняты меры административного воздействия. Также результаты проверки были переданы в Следственный комитет России, пояснили в ведомстве.

Ранее ряд российских звезд рассказал о неудачной пластике у Тимура Хайдарова. А Александр Вдовин, который сделал операцию по увеличению ягодиц у Хайдарова в 2017 году, заявил о том, что в итоге получил воспаление. Артист решил извлечь импланты и сдать их на экспертизу. Согласно результатам экспертизы, которые были опубликованы в СМИ, причиной разрыва имплантов стало их механическое повреждение в процессе установки, в правом также нашли марлевую салфетку.