Москвичка подожгла мужа в квартире на Каширском шоссе

Жительница столицы поссорилась со своим супругом, после чего подожгла его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 февраля.

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По ее словам, инцидент произошел в квартире на Каширском шоссе. Между супругами завязалась ссора, в ходе которой 37-летняя женщина вылила под ноги 35-летнего мужа горючую жидкость и подожгла ее. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится доследственная проверка. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.