Москвичка подожгла мужа в квартире на Каширском шоссе
Жительница столицы поссорилась со своим супругом, после чего подожгла его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 февраля.
По ее словам, инцидент произошел в квартире на Каширском шоссе. Между супругами завязалась ссора, в ходе которой 37-летняя женщина вылила под ноги 35-летнего мужа горючую жидкость и подожгла ее. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится доследственная проверка. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Похожая история произошла в подмосковной Балашихе. Местный житель пришел к своей знакомой, у которой гостила супружеская пара. Злоумышленник поссорился с хозяйкой квартиры, после чего плеснул ей в лицо горючей жидкостью. Затем разлил вещество в нескольких комнатах и устроил поджог. В результате три человека погибли.