Стала известна причина пожара на севере Москвы

Следователи начали проверку по факту пожара на крыше жилого многоквартирного дома на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Сейчас приоритетной версией о причинах возгорания считается нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Кроме того, стало известно, что во время проверки возможных поджигателей не выявили. В ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердачного помещения и пострадавших от огня квартир.