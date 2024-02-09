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Россиянин случайно выстрелил в двухлетнюю дочь

В Калининградской области 40-летний отец случайно выстрелил в двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Россиянин случайно выстрелил в двухлетнюю дочь
© Lenta.ru

По данным канала, инцидент произошел в поселке Волочаевское. Мужчина решил пострелять дома по радиатору, пока девочка бегала по комнате. Пуля попала ей в голову.

Ребенка уже госпитализировали, у нее проникающее ранение головного мозга.

Ранее стало известно, что в Дагестане 62-летний отец случайно выстрелил в 36-летнего сына, пытаясь его разбудить.

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