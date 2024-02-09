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Названа причина пожара в доме на севере Москвы

Приоритетная версия возгорания в жилом доме на севере столицы — нарушение работы системы обогрева кровли и водостоков здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Названа причина пожара в доме на севере Москвы
© Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Напомним, что в ночь с 8 на 9 февраля пожар начался в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского. Изначально площадь возгорания на кровле дома оценили в 300 кв. м, позднее огонь распространился на 4 тыс. кв. м. Для тушения пожара пришлось привлечь два вертолета. Специалистам в итоге удалось ликвидировать возгорание.

На чердаке между первым и вторым подъездами электропроводка и электрооборудование уничтожены огнем, указали в ГСУ.

В среду, 7 февраля, на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошел пожар. Как сообщила столичная прокуратура, в результате пожара погиб человек. Причина возгорания пока неизвестна, специалисты начали пожарно-техническую экспертизу. Из-за пожара проведут процессуальную проверку, ее ход проконтролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

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