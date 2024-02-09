Названа причина пожара в доме на севере Москвы

Приоритетная версия возгорания в жилом доме на севере столицы — нарушение работы системы обогрева кровли и водостоков здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 февраля пожар начался в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского. Изначально площадь возгорания на кровле дома оценили в 300 кв. м, позднее огонь распространился на 4 тыс. кв. м. Для тушения пожара пришлось привлечь два вертолета. Специалистам в итоге удалось ликвидировать возгорание.

На чердаке между первым и вторым подъездами электропроводка и электрооборудование уничтожены огнем, указали в ГСУ.