Блогера задержали за оскорбительное видео у монумента "Родина-мать зовет!"

"После возбуждения уголовного дела с целью скрыться от органов следствия и суда фигурантка покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск. Девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - говорится в сообщении. ТАСС