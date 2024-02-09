Блогера задержали за оскорбительное видео у монумента "Родина-мать зовет!"

В аэропорту Москвы задержали 23-летнего блогера, которая сняла оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!» и выложила в интернет. Lenta.ru
"После возбуждения уголовного дела с целью скрыться от органов следствия и суда фигурантка покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск. Девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - говорится в сообщении. ТАСС
20 июля прошлого года жительница Самары записала у подножья монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане видеоролик. По данным следствия, в этом сюжете гражданка оскорбительно отозвалась о воинском мемориале. Это видео молодая женщина опубликовала в социальных сетях. Российская газета