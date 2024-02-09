Россиянин зарезал отчима из-за громкой музыки

Житель Самары убил ножом отчима за то, что он мешал ему громко слушать музыку, сообщает «Волга Ньюс». По его информации, подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение.

Как передает издание, преступление произошло в Советском районе. Вечером к 20-летнему молодому человеку пришла в гости возлюбленная, в квартире еще находились его мать и отчим. Согласно версии следствия, мужчина начал ругать пасынка из-за шума, после чего началась ссора, которая переросла в драку. По словам молодого человека, в один момент он схватил нож и ударил отчима, а затем убежал к берегу реки и спрятался в кустах.